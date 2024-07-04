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دولة قطر تزف خبرا سارا لليمنيين المقيمين على أراضيها ''وثيقة''

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أعلنت دولة قطر، انها قررت مراعاة الحالات الإنسانية بالنسبة للمواطنين اليمنيين المقيمين على أراضيها. 

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في وثيقة صادرة عنها بتاريخ 2-7-2024م وموجهة لسفارة اليمن بالدوحة-اطلع عليها محرر مأرب برس- ان وزارة الداخلية القطرية قررت تمديد الزيارات العائلية لرعايا الجمهورية اليمنية المقيمين في قطر، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

واضافت: ''وسيتم تحويل زيارات بعض الحالات إلى إقامة عمل أو إقامة عائلية، في حال استيفاء الشروط المعمول بها لدى الجهات المختصة''.

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