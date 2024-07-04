طارق صالح يدش مشروع ضمن المرحلة الثانية من كسر الحصار الحوثي على تعز.. تفاصيل

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم الخميس، العمل في مشروع طريق (المخا - موزع- الكدحة) ضمن المرحلة الثانية من طريق كسر الحصار الحوثي عن تعز.

وأكد طارق صالح، أهمية المشروع الممتد على طول 37 كيلو متراً وعرض 20 متراً لتحقيق نماء اقتصادي وسهولة حركة التجارة وتنقل المواطنين بين مديريات المخا وموزع والوازعية ومدينة تعز.ً

كما عبر عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة..داعياً المواطنين إلى التعاون مع المقاولين لضمان عدم عرقلة العمل.

واطلع عضو مجلس القيادة، من المهندسين المختصين على مراحل المشروع الثلاثة والذي تنفذه ثلاث شركات في وقت واحد.

وشدد على ضرورة الإنجاز في الفترة المحددة مع مراعاة المواصفات والمقاييس التي تضمن ديمومة الطريق كمشروع استراتيجي حيوي.

كما زار عضو مجلس القيادة الرئاسي، كامب الشركة واطلع على بدء الإنشاءات في الطريق وتفقد أحوال المواطنين في مديرية موزع.

حضر التدشين، وكيل محافظة تعز لشؤون مديريات الساحل المهندس رشاد الأكحلي، ومديرو مديريات المخا وموزع والوازعية وذوباب، وعدد من المشايخ والأعيان.