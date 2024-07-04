بريطانيا مجزرة انتخابية تلحق بالمحافظين الحزب الحاكم

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اتضح من أحدث استطلاع كبير للرأي، نشرت نتائجه معظم وسائل الإعلام البريطانية في مواقعها بعد الثامنة مساء أمس، أي قبل ساعات من بدء التصويت في السابعة صباح اليوم الخميس، أن مجزرة انتخابية قد تلحق بحزب المحافظين الحاكم منذ 14 عاما.

وفي المقابل، فإن حزب العمال سيخرج من الانتخابات التي تمت دعوة أكثر من 46 مليون ناخب إليها، غانما أكبر أغلبية من أي حزب في تاريخ بريطانيا الحديث، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم.

وتشير نتائج الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة YouGov للتسويق والأبحاث، إلى أن حزب العمال قد يحصل على أغلبية مقدارها 212 مقعدا في البرلمان المكون من 650 نائبا، وأن مقاعد "المحافظين" قد تنخفض إلى 102 فقط.

بهذه النتائج، ستشرق شمس الجمعة على زعيم "العمال" السير Keir Starmer البالغ 61 عاما، وقد أصبح مدعوا لتسلم رئاسة الوزراء، مدعوما بجيش من 431 نائبا في البرلمان "وهو ليس أفضل أداء انتخابي للحزب فقط، بل أكبر أغلبية في مجلس العموم منذ عام 1832 لأي حزب على الإطلاق"، وفق تعبير الصحيفة.

معلومات انتخابية المدعوون اليوم للانتخاب سيختارون 650 نائبا، عبر التصويت في واحدة من 543 دائرة انتخابية بإنجلترا، و57 في أسكتلندا، و32 بويلز، و18 في أيرلندا الشمالية.

أما المتنافسون على مقعد نيابي ولايته 5 سنوات، فعددهم 4515 مرشحا، معظمهم يمثل 5 أحزاب رئيسية. وقدم حزب المحافظين مرشحين في 635 دائرة، بينما قدم حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحين في 631 دائرة لكل منهما.

أما حزب الإصلاح المعروف سابقًا بحزب بريكسيت، فقدم 630 مرشحًا، أي تقريبا ضعف عدد مرشحيه في الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات، فيما قدم حزب الخضر 629 مرشحًا