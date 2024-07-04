بعد مصانع المياة المعدنية.. جباية حوثية خيالية تستهدف المدارس الخاصة في مناطق المليشيات

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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قالت مصادر تربوية في صنعاء الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 بأن مليشيات الحوثي الإرهابية اصدرت خلال الأيام القليلة الماضية تعميماً جديدا خاطبت فيه كافة المدارس الخاصة في مناطق سيطرتها بضرورة دفع جباية قدرها 25 الف ريال عن كل طالب يلتحق بالمدارس الاهلية في مناطق سيطرتها تدفع نقدا الى مندوبي جماعتها .





واوضحت المصادر لمأرب برس بان الجباية الحوثية الجديدة دفعت ادارات المدارس الخاصة الى رفع الرسوم المدرسية لكافة المراحل الدراسية بدءاً من 120 الف كرسوم المراحل الابتدائية الى 140 و170و200 الف كرسوم المراحل الاساسية بينما قفزت رسوم المراحل الثانوية الى 250 الف و300 الف.

وامس الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024م افادت مصادر محلية بأن مصانع المياة المعدنية قررت وقف انتاجها وذلك رداً على فرض المليشيات الحوثية جباية جديدة باهضة دعماً لمجهودها الارهابي.







وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن المليشيات الحوثية الارهابية اتخذت خلال الفترة الأخيرة اجراءات تعسفية ضد مصانع المياه المعدنية في مناطق سيطرتها وذلك من خلال إقرارها لضرائب ورسوم خيالية ومضاعفه لا تستند إلى اي مسوغ قانوني وهو ما دفعها اليوم لاتخاذ قرار الاضراب الشامل وايقاف انتاجها.



