وصفها بالنوعية.. رئيس إعلامية حزب الإصلاح يكشف حصاد زيارة وفد الحزب للصين

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - الصحوة نت

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قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ علي الجرادي، "إن لزيارة وفد الإصلاح للصين برئاسة مستشار رئيس الجمهورين أمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي أهمية استراتيجية تكمن في طبيعة تشكيل الوفد، والمواضيع التي تم التطرق اليها مع الأصدقاء الصينيين، وعلى رأسها حشد الدعم والمساندة لمجلس القيادة والحكومة اليمنية والشعب اليمني".

وأوضح الجرادي – وهو عضو الوفد الزائر للصين - في مداخلة هاتفية مع قناة سهيل أن "وفد التجمع اليمني للإصلاح لمس حرصاً كبيراً من الأصدقاء الصينيين على وحدة اليمن واستقراره ودعم الحكومة الشرعية".

وأشار الجرادي إلى أن الوفد لمس على الصعيد الاقتصادي اهتماماً كبيراً من الأصدقاء الصينيين بإعادة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين اليمن والصين سابقاً فيما يخص الحزام والطريق.

وأفاد الجرادي أن الصين أبدت استعدادها للدخول في مجالات أخرى من بينها الطاقة وعدد من المجالات الحيوية بالنسبة لليمنيين.

وعلى صعيد المباحثات الحزبية بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، قال الجرادي "إنه جرى نقاش وتفاهمات كثيرة وأهمها تنسيق المواقف بين الحزبين، وتبادل الخبرات والمعارف والحرص على مزيد من التواصل بين الحزبين في مختلف القضايا، وتشكيل لجان فنية لهذا الغرض".

وأكد الجرادي أن هذه الزيارة كبيرة ونوعية وتفتح آفاق للتعاون ما بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية، التي تعد اليوم أحد الأقطاب الدولية الكبيرة وعامل توازن سياسي في العالم، مشيرا إلى أن تعدد الأقطاب والتوازن السياسي في العلاقات الدولية يصب في مصلحة الشعوب جميعاً، من حيث الازدهار والاستقرار.

ولفت الجرادي إلى وجود اهتمام خاص من الأصدقاء الصينيين بموقع اليمن وأهميته في طريق التجارة الدولية، وقال إن اليمن يحتل موقعاً جغرافياً متميزاً وهاماً على أحد أهم الممرات البحرية وطرق التجارة الدولية، ولذلك هناك اهتمام صيني، واهتمام دولي بهذا الممر بحيث يكون ممرا آمنا لما فيه خير اليمن وبقية الدول والقارات التي لها ارتباط بهذا الممر.

وفيما يخص الاستثمار الصيني في اليمن، أكد الجرادي أن هناك رغبة من الأصدقاء الصينيين بالاستثمار في اليمن ومساندة مجلس القيادة والحكومة لما فيه الخير والسلام ووحد استقرار وازدهار اليمن.

وعبر الجرادي في ختام مداخلته الهاتفية عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة في القريب العاجل مزيدا من المنفعة المشتركة لكلا البلدين والحزبين.

وبدعوة رسمية من الحزب الشيوعي وصل الأربعاء الماضي العاصمة الصينية "بكين" وفد رفيع من التجمع اليمني للإصلاح برئاسة الأمين العام للحزب عبدالوهاب الآنسي، وعضو الهيئة العليا للحزب ومستشار رئيس الجمهورية الأستاذ عبدالرزاق الهجري، وكذلك نائبي رئيسي مجلس النواب والشورى عبدالله أبو الغيث ومحسن باصرة، ووزير التجارة عبدالرزاق الأشول وعدد من أعضاء وقيادات الحزب في الأمانة العامة والمحافظات، وقد أجرى الوفد خلال الزيارة محادثات رفيعة المستوى مع قيادة الدولة وقيادات الحزب الشيوعي.