المليشيات تعتقل قياديا حوثيا ينتحل منصب وكيل وزارة من منزله في صنعاء

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر تربوية في صنعاء الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 بان مليشيات الحوثي الانقلابية اعتقلت قياديا حوثيا يعمل في وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وذكرت المصادر لمأرب برس على ان المليشيات الحوثية اعتقلت القيادي الحوثي منتحل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو احمد حسين النونو.



المصادر قالت بان حادثة الاعتقال سبقها عملية مداهمة لمنزل النونو نفذتها عناصر امنية حوثية.