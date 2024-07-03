وزير الصناعة اليمني يزور عدداً من المصانع الصينية الكبرى ويوجه دعوة للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن بعد تراجع الإدارة الأمريكية عن خططها في مواجهة الحوثيين وزير الخارجية يعقد لقاء مع السفير الأمريكي .. تفاصيل بعد استغناء اكثر من 30 الف يمني عن خدماتها وارتفاع الدعوات لمقاطعتها.. شركة يمن موبايل تعلن الهزيمة وتتراجع عن قرارتها السعرية نيابة الاحتيال المالي السعودية تصدر حكماُ بسجن سعودي 7 سنوات وتغريمه مليون ريال الجنوبيون بمحافظة أبين يهددون بالتصعيد ويتهمون الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن بالفشل .. الائتلاف الوطني الجنوبي يخرج عن دائرة الصمت مأرب.. فعالية جماهيرية لأبناء قبائل أرحب وهمدان وبني الحارث دعما للجيش والأمن والمقاومة عاجل: تفاهم اولي .. الاتفاق على الإفراج عن السياسي محمد قحطان وبإشراف الامم المتحدة مقابل 50حوثيا صدور قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني توقيت مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا هل تعرف عن وادي الموت ؟ ...تفاصيل مذهلة وصادمة عن صخور تتحرك خلف ظهور البشر!
زار وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، عددا من المصانع الكبرى في مقاطعة قويتشو الصينية، للاطلاع على التطور الصناعي والتكنولوجي والتقني الصيني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين الصديقين.
وخلال الزيارة، طاف الوزير محمد الأشول، بمراحل أقسام قاعدة قويان لصناعة السيارات منها ما تعمل بالبنزين ومنها المتطورة الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما زار مصانع ومزارع الشاي ..متطلعًا إلى الاستفادة من التطور الإنتاجي والصناعي والتجربة الصينية على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وأشاد الأشول، بالتجربة الصينية الرائدة في مجالات الإنتاج والابتكار الصناعي والتجاري واستخدامها لأحدث التقنيات في مختلف المجالات الأمر الذي ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصينية في الأسواق العالمية..متطلعا من جمهورية الصين الصديقة المساندة بخبراتها وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة التي تربط البلدين الصديقين.
وجدد وزير الصناعة والتجارة، دعوته للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن لمواصلة الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية..مؤكداً بأنها ستمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي والتغلب على الصعوبات والتحديات الاقتصادية والإنسانية