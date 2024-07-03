وزير الصناعة اليمني يزور عدداً من المصانع الصينية الكبرى ويوجه دعوة للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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زار وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، عددا من المصانع الكبرى في مقاطعة قويتشو الصينية، للاطلاع على التطور الصناعي والتكنولوجي والتقني الصيني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة، طاف الوزير محمد الأشول، بمراحل أقسام قاعدة قويان لصناعة السيارات منها ما تعمل بالبنزين ومنها المتطورة الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما زار مصانع ومزارع الشاي ..متطلعًا إلى الاستفادة من التطور الإنتاجي والصناعي والتجربة الصينية على المستوى الاقتصادي والتجاري.

وأشاد الأشول، بالتجربة الصينية الرائدة في مجالات الإنتاج والابتكار الصناعي والتجاري واستخدامها لأحدث التقنيات في مختلف المجالات الأمر الذي ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصينية في الأسواق العالمية..متطلعا من جمهورية الصين الصديقة المساندة بخبراتها وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة التي تربط البلدين الصديقين.

وجدد وزير الصناعة والتجارة، دعوته للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن لمواصلة الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية..مؤكداً بأنها ستمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي والتغلب على الصعوبات والتحديات الاقتصادية والإنسانية