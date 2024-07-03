وزير الصناعة اليمني يزور عدداً من المصانع الصينية الكبرى ويوجه دعوة للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن بعد تراجع الإدارة الأمريكية عن خططها في مواجهة الحوثيين وزير الخارجية يعقد لقاء مع السفير الأمريكي .. تفاصيل بعد استغناء اكثر من 30 الف يمني عن خدماتها وارتفاع الدعوات لمقاطعتها.. شركة يمن موبايل تعلن الهزيمة وتتراجع عن قرارتها السعرية نيابة الاحتيال المالي السعودية تصدر حكماُ بسجن سعودي 7 سنوات وتغريمه مليون ريال الجنوبيون بمحافظة أبين يهددون بالتصعيد ويتهمون الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن بالفشل .. الائتلاف الوطني الجنوبي يخرج عن دائرة الصمت مأرب.. فعالية جماهيرية لأبناء قبائل أرحب وهمدان وبني الحارث دعما للجيش والأمن والمقاومة عاجل: تفاهم اولي .. الاتفاق على الإفراج عن السياسي محمد قحطان وبإشراف الامم المتحدة مقابل 50حوثيا صدور قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني توقيت مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا هل تعرف عن وادي الموت ؟ ...تفاصيل مذهلة وصادمة عن صخور تتحرك خلف ظهور البشر!
تجاهل اليوم الإعلام الرسمي ايراد اي تفاصيل هامة عن اللقاء الذين جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفين فايجن، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
واكتفى بصيغ المجاملات الرسمية
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت أن الولايات المتحدة تراجعت عن خططها في مواجهة الحوثيين، أو إضعاف قدراتهم العسكرية.
ونقلت مصادر في البنتاغون، أن واشنطن قررت الاكتفاء بحماية الملاحة البحرية، حيث تعلن القيادة المركزية الأمريكية بشكل شبه يومي عن صد الهجمات الصاروخية للحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان الجانبان ناقشا خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات