بعد تراجع الإدارة الأمريكية عن خططها في مواجهة الحوثيين وزير الخارجية يعقد لقاء مع السفير الأمريكي .. تفاصيل

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تجاهل اليوم الإعلام الرسمي ايراد اي تفاصيل هامة عن اللقاء الذين جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفين فايجن، مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

واكتفى بصيغ المجاملات الرسمية

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت أن الولايات المتحدة تراجعت عن خططها في مواجهة الحوثيين، أو إضعاف قدراتهم العسكرية.

ونقلت مصادر في البنتاغون، أن واشنطن قررت الاكتفاء بحماية الملاحة البحرية، حيث تعلن القيادة المركزية الأمريكية بشكل شبه يومي عن صد الهجمات الصاروخية للحوثيين.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان الجانبان ناقشا خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات