مأرب.. فعالية جماهيرية لأبناء قبائل أرحب وهمدان وبني الحارث دعما للجيش والأمن والمقاومة

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شهدت مدينة مارب اليوم فعالية جماهيرية حاشدة، إسنادا للجيش والأمن في معركة الجمهورية واستعادة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وفي الفعالية التي أقامتها مجالس المقاومة بمديريات، أرحب، همدان وبني الحارث، بمحافظة صنعاء، أكد عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، الشيخ منصور الحنق، على دعم الجيش والأمن والمقاومة الشعبية في معركتهم ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وعبر الحنق، عن شكر أبناء صنعاء وتقديرهم لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب، اللواء سلطان العرادة، والسلطة المحلية وأجهزة الأمن وأبناء قبائل مارب الكرام، على جهودهم الدؤوبة ودورهم النضالي المشهود في صف الجمهورية.
وفي كلمة مجالس المقاومة بالمديريات، أكد الدكتور صبر حسين، عضو مجلس مقاومة همدان، على موقف أبناء المديريات الثلاث إلى جانب الحكومة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وموقفهم الداعم والمساند لأبطال الجيش والأمن والمقاومة، في معركة استعادة الدولة، منوها بجهوزيتهم العالية واستعدادهم الدائم في ظل المتغيرات التي تمر بها البلاد والمنطقة.
ودعا الدكتور صبر، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وكافة أبناء الشعب، إلى إسناد الجيش والمقاومة ودعمهما، وحث على زيادة مرتبات أبناء الجيش والأمن وانتظامها، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، مؤكدا على أهمية توحيد الصف وتوجيه البندقية تجاه ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وحذر من الاسترخاء وضعف الجهوزية في ظل استعدادات ميليشيا الحوثي التي ما فتئت تستهدف مارب، باعتبارها معقل الجمهورية وحصنها المنيع.
وشهدت الفعالية فقرات إنشادية وغنائية ومسرحية، وقصائد شعرية، أكدت في مجملها على أهمية الالتفاف وتوحيد الصفوف وإسناد الجيش والأمن في معركة استعادة الدولة والجمهورية.