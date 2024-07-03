صدور قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 170

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب اليوم الأربعاء، قرارا بإيقاف تراخيص 7 منشآت صرافة مخالفة.

وقضى القرار الذي نشر بموقع البنك المركزي بإيقاف تراخيص: "الناصري للصرافة، والعربي إكسبرس للصرافة، والحدث - وكيل حوالة، ومنشأة السعيد إكسبرس للصرافة".

كما شمل القرار، "منشأة بصمة إكسبرس للصرافة، ومنشأة نوافذ العالم للصرافة، ومنشأة داؤود العامري للصرافة".

وأوضح أن القرار جاء بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.