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توقيت مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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كأس اوروبا 2024 

مباريات دور ربع النهائي  

- الملاعب والمواعيد  

-جميع المباريات بتوقيت مكة

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