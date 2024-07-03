صنعاء تعلن الأحد القادم يوم إجازة رسمية

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن ''يوم الأحد المقبل 1 محرم 1446هـ الموافق 7 يوليو 2024م، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم''.

الوزارة قالت في بيان صادر عنها، ''أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو ابتهاج بذكرى الهجرة النبوية المحمدية، وأسوة باحتفاء أجداد اليمنيين الأنصار بقدوم نبي الرحمة إلى المدينة المنورة''.