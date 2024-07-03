الإعلان عن زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى طهران

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، اليوم الأربعاء عن زيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى طهران.

ولم يحدد المسؤول الايراني زمن الزيارة كما لم يصدر تعقيب من الجانب السعودي.