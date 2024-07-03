آخر الاخبار

صنعاء تعلن الأحد القادم يوم إجازة رسمية الإعلان عن زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى طهران مشروع بدعم الإمارات افتتحه طارق صالح ووصفه بالإستراتيجي.. من المستفيد منه؟ الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد تعرضه لإصابه.. هل يعود ميسي مع الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا؟ الكشف عن آخر مستجدات مفاوضات مسقط وحقيقة تخلي الوفد الحكومي عن مصير محمد قحطان برقية من العليمي الى بايدن انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان شركة أرامكو السعودية تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما.. تفاصيل مذهلة

الإعلان عن زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى طهران

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 85

أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، اليوم الأربعاء عن زيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى طهران.

ولم يحدد المسؤول الايراني زمن الزيارة كما لم يصدر تعقيب من الجانب السعودي.

إقراء أيضاً
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان
أردوغان يكشف عن فخ خبيث.. وتركيا تعلن غلق حدودها مع سوريا
بعد مظاهرات عارمة محكمة كندية قرارات مخزية بحق مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورو
صفقة مفاجئة وغير متوقعة بين تركيا والسعودية
بلا حياء.. الحرس الثوري الإيراني: أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول