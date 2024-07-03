صنعاء تعلن الأحد القادم يوم إجازة رسمية الإعلان عن زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى طهران مشروع بدعم الإمارات افتتحه طارق صالح ووصفه بالإستراتيجي.. من المستفيد منه؟ الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد تعرضه لإصابه.. هل يعود ميسي مع الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا؟ الكشف عن آخر مستجدات مفاوضات مسقط وحقيقة تخلي الوفد الحكومي عن مصير محمد قحطان برقية من العليمي الى بايدن انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان شركة أرامكو السعودية تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما.. تفاصيل مذهلة
أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، اليوم الأربعاء عن زيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى طهران.
ولم يحدد المسؤول الايراني زمن الزيارة كما لم يصدر تعقيب من الجانب السعودي.