مشروع بدعم الإمارات افتتحه طارق صالح ووصفه بالإستراتيجي.. من المستفيد منه؟

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، يوم الثلاثاء، مشروع مياه باب المندب الاستراتيجي، الذي يخدم أكثر من 16 ألف نسمة في مديرية ذو باب المندب، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق الاعلام الرسمي.

وأكد طارق صالح، إن المشروع يُعد من أهم واجبات الدولة تجاه المواطنين..مشيراً الى أن المشروع سينعكس على المنطقة بالنماء والخير.

واكد كذلك على أهمية المشروع بالنسبة لمنطقة باب المندب التي كان سكانها بحاجة ماسة لهذا المشروع للتغلب على عقبات توفير المياه الصالحة للشرب.

ونوّه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بالدور المهم والمحوري للقوات المشتركة وخفر السواحل في تأمين مضيق باب المندب، الممر الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه وتمر عبره أكثر من 21 ألف قطعة بحرية سنويًا.

واضاف "ان الرجال الأشاوس يؤمّنون ويحرسون هذه المنطقة الحيوية، ويقطعون دابر الاعمال الارهابية التي تنفذها مليشيات الحوثي، ومن يعبث بأمن المنطقة والمناطق المحررة بشكل عام".

وأشار طارق صالح إلى أن الحوثي يريد أن يحول اليمن إلى دولة إرهابية تتبع الحرس الثوري وتخدم المشروع الإيراني، الذي يسعى إلى العبث بباب المندب كما يعبث بمضيق هرمز.

وشدد على أن اليمن ستكون مقبرة للمشروع الإيراني، ولن يسمح أبناؤها بتحويلها إلى نسخة أخرى من العبث الإيراني في العراق وسوريا.

وختم قائلا:ً ''سنحافظ على بلادنا وعقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا ومجتمعنا وعقيدتنا، ولن نسمح لأي دخيل أن يأتي لتغيير هذا المجتمع اليمني المنسجم والمتآخي''.