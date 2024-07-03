الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ادت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، في قصر الاتحادية، اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وضمت الحكومة المصرية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، نائباً لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، والمهندس كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

كما ضمت الحكومة، رانيا المشاط وزيراً التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء محمد توفيق وزيراً للداخلية، و ياسمين فؤاد وزيراً للبيئة، والدكتور عمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، و محمد صلاح الدين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، و المهندس هاني سويلم وزيراً للموارد المائية والري، و محمود عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

وضمت الحكومة المصرية، الدكتورة منال عوض وزيراً للتنمية المحلية، واحمد كوجك وزيراً للمالية، و شريف عطية وزيراً للسياحة والآثار، و الدكتورة مايا مرسي وزيراً للتضامن الاجتماعي، و الدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، و الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، و المستشار عدنان فنجري وزيراً للعدل، و المستشار محمود فوزي وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف، و الدكتور سامح الحفني وزيراً للطيران المدني، و المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء الدين فاروق السيد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

كما ضمت، المهندس محمد إبراهيم شيمي وزيراً لقطاع الأعمال العام، و المهندس حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، و محمد جبران عبد الحليم وزيراً للعمل، و الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام وزيراً للثقافة، و الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، و المهندس كريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.