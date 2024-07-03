بعد تعرضه لإصابه.. هل يعود ميسي مع الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا؟

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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عاد قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي للتدريبات استعدادا لمواجهة الإكوادور في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب ميسي عن التدريبات بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني على نظيره التشيلي 1 / صفر في 25 يونيو الماضي، ولم يشارك في لقاء فوز الأرجنتين على بيرو 2 / صفر يوم السبت الماضي.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أدى بعض التدريبات البدنية قبل الانضمام لزملائه في التدريب الجماعي.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري فجر يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.