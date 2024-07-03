الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد تعرضه لإصابه.. هل يعود ميسي مع الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا؟ الكشف عن آخر مستجدات مفاوضات مسقط وحقيقة تخلي الوفد الحكومي عن مصير محمد قحطان برقية من العليمي الى بايدن انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان شركة أرامكو السعودية تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما.. تفاصيل مذهلة مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية .. شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم.. إيلون ماسك في المقدمة
عاد قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي للتدريبات استعدادا لمواجهة الإكوادور في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وغاب ميسي عن التدريبات بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني على نظيره التشيلي 1 / صفر في 25 يونيو الماضي، ولم يشارك في لقاء فوز الأرجنتين على بيرو 2 / صفر يوم السبت الماضي.
وأوضح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أدى بعض التدريبات البدنية قبل الانضمام لزملائه في التدريب الجماعي.
ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادوري فجر يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.