برقية من العليمي الى بايدن

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أشاد الرئيس اليمني رشاد العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين بلاده وامريكا وما تشهده من تطور وازدهار على كافة الاصعدة، مثمناً المواقف الامريكية الثابتة الى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلده.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، عن خالص التهاني، واطيب التمنيات للرئيس بايدن بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة كل التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات، وفق وكالة سبأ.