انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت مواقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت مبنى كان «حزب الله» يستخدمه في بلدة عيترون، وبنية تحتية في بلدات بليدا ويارون وطير حرفا بجنوب لبنان، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضاً مناطق بالقرب من بلدتي لبونة وشيحين بالمدفعية؛ «لإزالة التهديدات».

وكان «حزب الله» قد أعلن، في بيانين منفصلين، أمس الثلاثاء، قصف مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ.

وقال «الحزب»، في البيانين، إن عناصره استهدفت موقع جل العلام الإسرائيلي بقذائف المدفعية، واستهدفت أيضاً ثكنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا؛ رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وأضاف «الحزب» أن هذه الهجمات تأتي «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة».

يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان «حزب الله» مساندة غزة. وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان