انفجر الوضع عسكرياً ومقاتلات إسرائيلية تقصف مواقع لـحزب الله جنوب لبنان شركة أرامكو السعودية تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا اليابان تبدأ تداول أول أوراق نقدية جديدة منذ 20 عاما.. تفاصيل مذهلة مفاوضات مسقط تقترب من صفقة النهاية .. شبكة حقوقية تطالب بضغط دولي اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً تعرف على ثروة أغنى أغنياء العالم.. إيلون ماسك في المقدمة أردوغان يكشف عن فخ خبيث.. وتركيا تعلن غلق حدودها مع سوريا 10 أشياء في الحياة إياك أن تبوح بها للآخرين بعد مظاهرات عارمة محكمة كندية قرارات مخزية بحق مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة تورونتو صفقة مفاجئة وغير متوقعة بين تركيا والسعودية
احتفظت شركة أرامكو السعودية بمركزها الأول كأقوى علامة تجارية في آسيا في عام 2024، وفقا لتصنيف شركة الوساطة المالية "Alpho". Gettyimages.ru وجاء تفوق أرامكو على الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة: جائحة كوفيد-19، الصراع في أوكرانيا، والأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت في المرتبة الثانية شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية التايوانية " TSMC"، وشركة " Tencent Holding " الصينية في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية.
وشهد التغيير الأكبر في التصنيف صعود مجموعة "تاتا" الهندية إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثامن، مما دفع بشركة سامسونج الكورية الجنوبية إلى المركز الخامس.
وحلت شركة تويوتا اليابانية في المركز السادس، محققة تقدما طفيفا مقارنة بديسمبر 2021.
واحتلت بقية المراكز في قائمة أفضل 20 علامة تجارية آسيوية شركات صينية معظمها من قطاعات البنوك والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما دخلت كل من إندونيسيا وسنغافورة في التصنيف بفضل شركات من مجالات البنوك وتكنولوجيا المعلومات