اشتعال الموجهات من جديد وقوات الجيش تفشل هجوماً حوثياً على مأرب وتقتل قيادياً

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قُتل القيادي الحوثي أبو أحمد القيسي وعدد من مرافقيه في معارك اندلعت بين المليشيا الحوثية وألوية العمالقة الجنوبية في منطقة الجفرة الواقعة بين مديريتَي حريب والعبدية جنوب غرب محافظة مأرب خلال الساعات الماضية.
وأفادت مصادر عسكرية أن القيسي قاد حملة حوثية لاختراق صفوف العمالقة والسيطرة على منطقة الجفرة، لكن قوات العمالقة كانت له بالمرصاد وأفشلت الهجوم، ما أسفر عن مقتل قائد الحملة وعدد من مرافقيه.
وذكرت المصادر أن المليشيا حاولت التقدم في جبل عراش بمنطقة الجفرة بمديرية العبدية عبر عدد من التسللات والتغطية الدفاعية بالقذائف المدفعية والطيران المسيّر والأسلحة المتوسطة، لكن قوات العمالقة تعاملت مع الهجوم الحوثي بحزم، وأجبرت عناصرهم على التراجع، وسقط عشرات القتلى والجرحى