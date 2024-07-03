صفقة مفاجئة وغير متوقعة بين تركيا والسعودية

الأربعاء 03 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في قصر الرئاسة التركي بأنقرة أمس (الثلاثاء) جلسة مباحثات «مغلقة»، في حضور وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، أن لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان مع الأمير خالد بن سلمان، شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وفي مقر وزارة الدفاع التركية، أجرى الأمير خالد بن سلمان وغولر، جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها أخرى على مستوى الوفود، وجرى خلال المباحثات تناول علاقات التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية.

وبعد لقائه غولر، كتب الأمير خالد في «إكس»: «استعرضنا أوجه العلاقات السعودية ــ التركية، والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات تعاوننا القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع لبلدينا الشقيقين، وبحثنا جهود إحلال السلام وسعينا المشترك إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم