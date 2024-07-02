واشنطن تتحدث عن اصطياد هدفاً حوثياً

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان إن موقع الرادار “كان يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وأضافت: “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً”.

وتابعت: “قواتها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المدمرتين فلبين سي ولابون بالبحر الأحمر أمس”.

وأردفت: “ميليشيا الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن/ وثلاث طائرات مسيرة من اليمن صوب السفينة سيكلادس في البحر الأحمر”، مشيرة إلى أنها ترفع علم مالطا ومملوكة ليونانيين.

كما ذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في السفينة، لافتة إلى أنها واصلت إبحارها صوب وجهتها.

ويوم أمس الاثنين، أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع، استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين في البحر الاحمر والمحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة.