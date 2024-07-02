دعاية الحوثي فرط صوتية ..تقرير أمريكي ينسف رواية المليشيات:دولة عظمى أرسلت للحوثيين صواريخ كروز مضادة للسفن

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت مجلة نيوزويك الأمريكية بأن موسكو تنسق مع الحوثيين كجزء من تحالفها المتزايد مع إيران، حيث يسعى الكرملين إلى تحالفات جديدة وأعمق بين القوى المعادية للغرب بعد غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأفادت المجلة في تقرير حديث ترجمة للعربية مأرب برس بوجود مؤشرات تؤكد عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويد مليشيات الحوثي ذراع طهران في اليمن بصواريخ كروز باليستية مضادة للسفن.

وعن حديث المليشيات بامتلاك صواريخ اسرع من الصوت رجحت المجلة الأمريكية بأن روسيا هي من زودت المليشيات الحوثية صواريخ كروز روسية الصنع من طراز P-800 Oniks أسرع من الصوت وذلك عبر تهريبها للجماعة الإرهابية من قبل مليشيات حزب، الله اللبنانية وسوريا.

وحذرت المجلة من تنامي التعاون بين روسيا ومليشيات الحوثي في اليمن .. مشيرةً إلى ان ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المعضلة الاستراتيجية التي تواجه القوى الغربية في سعيها لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر وما وراءه.

وأوضحت المجلة الأمريكية بأنه في وقت سابق من هذا العام، وافق الحوثيون على عدم استهداف السفن الروسية أو الصينية، وفي مارس / آذار، قال عضو المكتب السياسي للحوثيين علي القحوم إن هناك "تعاونا وتطورا مستمرا في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين ودول البريكس، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرة في مختلف المجالات".

تهديد خطير

ويرى الخبير العسكري في الأمن البحري الدكتور علي الذهب في تصريحات صحفية سابقة بأن حصول الحوثيين على صواريخ فرط صوتية يشكل تهديدا كبيرا خاصة مع إعلان توسيع استهداف السفن الإسرائيلية إلى المحيط الهندي ومنعها من المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وقال الذهب "إذا ثبت فعلا أن الحوثيين أطلقوا صواريخ فرط صوتية، فهذا يدل على أن هنالك طرفا دوليا يمتلك هذه التقنية تدخل فعليا في هذه الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي". ولم يستبعد أن يكون هذا الطرف هو إحدى الدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "روسيا أو الصين".

واعتبر الخبير العسكري أن "المعركة البحرية في البحر الأحمر الآن لم تعد بين الحوثيين من جهة وبين أميركا وبريطانيا من جهة ثانية، بل أصبحت مواجهة بين أطراف متعددة لها حسابات تسعى لتصفيتها".

ومؤخرا كشفت مليشيات الحوثي الانقلابية عن امتلاكها لصواريخ باليستية فرط صوتية اطلقت عليها اسم حاطم 2 .

وبث الاعلام الحوثي مشاهد مصورة توثق اطلاق صاروخ باليستي قال بانه، فرط صوتي تم صناعته من قبل عناصر الجماعة الإرهابية واستهدفت به سفينة اسرائيلية في البحر الأحمر.