حملة عسكرية من قوات العمالقة ودفاع شبوة تصل الصعيد لإيقاف حرب قبلية تدور رحاها بين قبائل المقارحة والعوالق

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية، في محافظة شبوة (شرقي اليمن)، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024م، بمقتل مواطن على يد مسلحيين قبليين بسبب “ثأر قديم”، في مديرية مرخة السفلى (غربي المحافظة).

وقالت المصادر لـ"مارب برس" إن عناصر مسلحة من قبلية "آل الدولة العوالق" باغتت المواطن "سالم بن حسين المقرحي" بوابل من الرصاص في سوق "واسط" وأردته قتيلا على الفور ولاذت بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة تأتي في إطار ثأر قبلي قديم بين قبيلة "المقارحة" التي تقطن مرخة، وقبيلة "آل الدولة العوالق" التي تقطن "نصاب" غربي شبوة.

وفي مديرية الصعيد (جنوب غرب المحافظة)، قالت مصادر قبلية لـ"مارب برس" إن قوة عسكرية مشتركة من ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة، يقودها "رئيس أركان حرب اللواء أول دفاع شبوة احمد محسن السليماني" وصلت مساء اليوم، إلى المديرية لفرض إيقاف كلي لإطلاق النار بين أسرتي “آل أبو بكر بن فريد” و“آل أحمد بن فريد”.

وأضافت المصادر أن القوة العسكرية طلبت من الطرفين تسليم رهائن لضمان عدم استمرار الإقتتال المتواصل لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى عدم تجاوب الطرفين حتى اللحظة من كتابة الخبر (9: مساء).

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر قبلية لـ“مارب برس”، إن وساطات قبلية فشلت في وقف اقتتال بالأسلحة الثقيلة مستمرة لليوم الثاني على التوالي بين الأسرتين المنحدرتين لقبيلة العوالق.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين أسرتي “آل أبو بكر بن فريد” و“آل أحمد بن فريد” في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة، تجددت اليوم بعد فشل جهود وساطات قبلية وانسحابها من الوسط.

وأوضحت أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة اندلعت، أمس الاثنين، بين أسرتي “آل احمد بن فريد” و“آل ابو بكر بن فريد” في الصعيد على خلفية ثأر قديم بين الأسرتين.

ومساء السبت الماضي 29 يونيو/حزيران 2024م، دارت اشتباكات عنيفة بين قبيلتي آل ضيف الله وآل اسحاق في مديرية عسيلان شمال غرب المحافظة، عقب إقدام الأخيرة على قتل الشاب "زايد الكرام الضيفلي" في سوق النقوب.

ووفقًا لمصادر قبلية، تسببت الحادثة في اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القبيلتين في منطقة "أرة" جنوب عسيلان لتسفر عن مقتل "فهد عزيز المسلع الضيفلي ومجاهد صالح مبارك شريفة الضيفلي" وإصابة "مفرج الكرام الضيفلي وقاسم المسلع الضيفلي، وعوض حتروش السحاقي".

وتشهد محافظة شبوة (شرقي اليمن)، الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي، حالات قتل واشتباكات قبلية متواصلة على خلفيات ثأرات أو خلافات على أراضي، في ظل حديث عن انفلات أمني غير مسبوق تشهده المحافظة.