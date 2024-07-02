مركز سعودي عالمي ينجح في إزالة أكثر من 18 مليون محتوى متطرف من «التلغرام»

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- عكاظ - متابعة

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أثمرت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تلغرام) عن استمرار مكافحة المحتوى المتطرف والنشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية، حيث تمكنا من إزالة 18.611.232 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 660 قناة تابعة لتنظيمات إرهابية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م.

وتواصل الفرق المشتركة جهودها في الرصد والتصدي للنشاط الدعائي للمحتوى المتطرف لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة)، حيث تمت إزالة 14.857.909 مليون محتوى متطرف وإغلاق 305 قنوات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. أما تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي فقد تمت إزالة 3.521.969 مليون محتوى متطرف وإغلاق 281 قناة متطرفة، في حين تمت إزالة 231.354 محتوى متطرف، وإغلاق 74 قناة استخدمها تنظيم «القاعدة» الإرهابي في بث رسائله المتطرفة.

كما لوحظ أنَّ ذروة النشاط الدعائي المتطرف جاء يوم الإثنين 17 يونيو 2024م، الموافق 11 ذو الحجة 1445هـ وذلك مع بداية موسم الحج، حيث تم إزالة أكثر من مليوني محتوى متطرف.

ووتم رصد ازدياد للنشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية الثلاثة خلال الربع الثاني من 2024م، بنسبة 12.82% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2024م، وهو نشاط تقليدي للتنظيمات الإرهابية يتكرر سنويًا مع موسم الحج.

يُشار إلى أن الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تلغرام)، منذ فبراير 2022م وحتى يونيو 2024م، قد تمكنت من إزالة 93.999.551 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 14.193 قناة متطرفة. وتنوعت المحتويات الدعائية المتطرفة التي تمت إزالتها بين ملفات وسائط بمختلف أشكالها، حيث تضم صيغ (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية.

تعريف

يشار الى ان المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) هو مركز عالمي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، والتصدي له وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، تأسس يوم 21 مايو 2017 خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض،ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض،ويُعد أول مركز مهتم بثقافة الاعتدال الفكري، حيث يتم من خلاله رصد وتفاعل وتحليل الفكر المتطرف،بالتعاون مع شبكات اقليمية ودولية.