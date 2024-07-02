وزير الدفاع السعودي يصل تركيا وأردوغان يعقد معه لقاء مغلقا في المجمع الرئاسي . ملفات الأمن والتعاون المشترك .. تفاصيل

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استقبل وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا ياشار غولر، بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة اليوم، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا.
كما عقد اليوم الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء مغلقا مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود.
وجرى اللقاء المغلق في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة التي يتواجد فيها الوزير السعودي ضمن إطار زيارة رسمية.
وفور وصول وزير الدفاع السعودي أُجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين، واستُعرض حرس الشرف، ثم صافح سموه أعضاء الوفد التركي، فيما صافح وزير الدفاع الوطني التركي أعضاء الوفد السعودي، ثم التقطت الصورة التذكارية، ووقع سموه في دفتر الشرف.
بعد ذلك، عقد وزير الدفاع ووزير الدفاع الوطني التركي اجتماعًا ثنائيًا موسعًا، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات السعودية التركية والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.
كما بحث الجانبان جهود إحلال السلام، والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر الاستقبال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب التركي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول متين غوراك، ونائب وزير الدفاع الوطني بلال دوردالي، وعدد من كبار المسؤولين.