الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر توجيهات ملكية بمنح 60 مواطناً ومواطنة بينهم أميرة وقيادات عسكرية ومواطنيين ميدالية الاستحقاق لتبرعهم بالدم وزير الدفاع التركي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لكل من يحاول الإخلال بالنظام العام الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من اختطاف المليشيات الحوثية لطائرات اليمنية مصادر مارب برس: المليشيات الحوثية تنسحب من عدة مواقع جنوب محافظة مأرب بعد ساعات من استعادة العمالقة لجبل عراش في يوم الأغنية اليمنية توكل كرمان توجه رسائلها لكبار الفنانيين والفنانات وتؤكد حكايات الفن والابداع عامة أصلها يمني مؤسسة توكل كرمان تقيم فعالية لتدشين برنامج جسور بحضور 20 مؤسسة طلابية يمنية في تركيا قانون في السويد يمنح الأجداد إجازة لرعاية الأحفاد اشتباكات عنيفة شمال تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أميركا تتراجع عن مواجهة الحوثيين ما مصير مئات الحجاج اليمنيين العالقين في جدة السعودية وكيف سيعودون؟ الأوقاف تجيب
شدد وزير الدفاع التركي يشار غولر، خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة، على أن محاولات الإخلال بالنظام العام من قِبل البعض سيتم إفشالها بفضل جهود مؤسسات الدولة.
وقال غولر: نراقب من كثب «التصورات السلبية» والتوترات المتزايدة التي جرت محاولة لخلقها مؤخراً، «فيما يتعلق باللاجئين السوريين» في تركيا.
وفي سياق متصل بالوضع السوري، شدد الوزير على مواصلة القوات المسلحة التركية حربها ضد الإرهاب حتى النهاية الحتمية لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» الإرهابي، وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب الكردية». وعدّ أن التنظيم وأذرعه هو في مرحلة يسعى من خلالها لتفكيك سوريا، وإقامة «دولة إرهابية» مصطنعة في شمالها، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية