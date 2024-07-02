وزير الدفاع التركي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لكل من يحاول الإخلال بالنظام العام

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- رويترز

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شدد وزير الدفاع التركي يشار غولر، خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة، على أن محاولات الإخلال بالنظام العام من قِبل البعض سيتم إفشالها بفضل جهود مؤسسات الدولة.

وقال غولر: نراقب من كثب «التصورات السلبية» والتوترات المتزايدة التي جرت محاولة لخلقها مؤخراً، «فيما يتعلق باللاجئين السوريين» في تركيا.

وفي سياق متصل بالوضع السوري، شدد الوزير على مواصلة القوات المسلحة التركية حربها ضد الإرهاب حتى النهاية الحتمية لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» الإرهابي، وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب الكردية». وعدّ أن التنظيم وأذرعه هو في مرحلة يسعى من خلالها لتفكيك سوريا، وإقامة «دولة إرهابية» مصطنعة في شمالها، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية