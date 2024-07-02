مصادر مارب برس:  المليشيات الحوثية تنسحب من عدة مواقع جنوب محافظة مأرب بعد ساعات من استعادة العمالقة لجبل عراش

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال مصدر ميداني، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، إن قوات ألوية العمالقة ومحور سبأ، تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية بين مديريتي حريب والعبدية جنوب محافظة مأرب، بعد ساعات من سقوطها بيد مسلحي جماعة الحوثي المصنفة عالميًا في قوائم الإرهاب.

وأكد المصدر لـ“مارب برس” أن قوات العمالقة ومحور سبأ تمكنت من استعادة السيطرة على جبل "عراش" بعزلة "الجفرة" التابعة لمديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مسلحي جماعة الحوثي.

وأضاف أن الحوثيين وعقب دحرهم من جبل عراش، انسحبوا فجر اليوم الثلاثاء، من موقعي "القرن والذراع" إلى مواقعهم التي يتمركزون فيها منذ دحرهم من عزلة الجفرة أواخر يناير/كانون الثاني 2022م، على يد قوات العمالقة الجنوبية بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار المصدر إلى أن قوات العمالقة فرضت سيطرة كاملة على كافة المواقع التي تتمركز فيها منذ عامين، فيما تراجع الحوثيون إلى مواقعهم السابقة، في جبلي "رضم وضعن"، مؤكداً عودة الهدوء إلى المنطقة.

وذكر أن المعارك التي شهدتها منطقة “الجفرة” أمس، أسفرت عن قتيلين من قوات العمالقة وهما: "عبدالوهاب احمد محمد عوض باعلي" و "خالد محمد القميشي" وإصابة 3 آخرين، في حين سقط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح.

وأمس الإثنين، شنت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، هجوماً مباغتاً على منطقة الجفرة في العبدية جنوبي مأرب، تمكنت خلاله من السيطرة على جبل العراش وموقعي الذراع والقرن.

وقالت قوات العمالقة، في بيان اطلع عليه “بران برس”، إنها خاضت “اشتباكات عنيفة” لصد “محاولة الحوثي الهجوم على “جبل عراش” في منطقة الجفرة بمديرية العبدية، جنوب محافظة مأرب”.

وأوضح البيان أن الحوثيين استخدموا في الهجوم “قذائف المدفعية والطيران المسير والأسلحة المتوسطة، ولكن قوات العمالقة تعاملت مع الهجوم الحوثي بحزم”.

ووفق البيان، “أجبرت قوات العمالقة الجنوبية مسلحي الحوثي على التراجع، بعد أن سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وباءت محاولتها في التقدم بالفشل الذريع”.

ويعد هذا الهجوم الأوسع والأعنف الذي تشنّه جماعة الحوثي منذ أواخر العام 2021، ويأتي بالتزامن مع الحراك الإقليمي والدولي النشط للدفع نحو تحقيق السلام في البلاد.

وتقع عزلة الجفرة التي تقطنها قبيلة آل غانم، في منطقة خالية من التواجد العسكري، حيث تسيطر قوات العمالقة على الجبال المطلة والمحيطة بالجفرة من جهة مديرية حريب، فيما جماعة الحوثي تسيطر على الجبال المطلة على العزلة من جهة مديرية العبدية وتخلو قرى عزلة الجفرة من التواجد العسكري للطرفين.

وكانت قوات العمالقة بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية تمكنت في 26 يناير/كانون الثاني 2022، من تحرير عزلة الجفرة بمديرية العبدية عقب استكمالها تحرير مديريتي حريب جنوب مأرب وعين غرب شبوة، عقب معارك عنيفة خاضتها ضد جماعة الحوثي.