في يوم الأغنية اليمنية توكل كرمان توجه رسائلها لكبار الفنانيين والفنانات وتؤكد حكايات الفن والابداع عامة أصلها يمني

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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حيت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، الفنانين اليمنيين بلقيس فتحي وعبدالمجيد عبدالله بمناسبة يوم الأغنية اليمنية الذي يصادف الأول من يوليو من كل عام.

وقالت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أحيي الفنانة اليمنية العظيمة بلقيس فتحي، و لا انسى أن أحيي الفنان السعودي اليمني الكبير والمتألق عبدالمجيد عبدالله مطهر الشهاري.

كما حيت توكل كرمان في يوم الأغنية اليمنية أيضا الفنانة ماريا قحطان خيث قالت " مليون تحية وفخر ب فنانتنا المبدعة الملكة ماريا قحطان Maria Qahtan جميلة الجميلات وسيدة المبدعين والمبدعات من ستملأ الدنيا فنا وادهاشا وابداعا.

كما حيت كرمان الفنانة فاطمة مثنى حيت قالت " فنانتنا المبدعة Fatima Muthanna ذكرى فنية مجيدة وكل عام وأنت بخير ومن إنجاز إلى إنجاز.

كما حيت كبار نجوم الفن والغناء في اليمن حيث قالت "في يوم الأغنية اليمنية التحية ل حمود السمة وحسين محب وللعظيمة بلقيس فتحي ، ولسابقيهم ولاحقيهم من المبدعين الفنانين اليمنيين

واعتبرت كرمان أن الفنانين نموذج ونجم فني لكنه ليس الأول ولا الأخير الذي يثبت دوما أن كل حكايات الفن والابداع عامة أصلها يمني.

ويحتفي اليمنيون للعام الرابع بيوم أغنيتهم باعتباره المتاح ليس ليواسوا أنفسهم بما صارت إليه بلادهم فحسب، بل أيضا ليعيدوا الالتفاف حول فكرة اليمن الذي يحلمون به، وكأنها وسيلة من وسائل المواجهة. لا يقتصر الاحتفاء على يوم واحد، بل يستمر بضعة أيام من خلال تداول الأغاني للرواد والمؤثرين في مسار هذه الأغنية؛ وهي الأغاني التي تُمثل أيقونات تعكس خصوصية الغناء في بلادهم؛ بل إنهم يحتفون بكل ألوان الغناء لديهم؛ وكأن التنوع الذي يبتهجون به غنائيا يؤكد مدى وحدة بلادهم؛ بل تتراجع، خلال هذه المناسبة، أصوات الهُويات التي صنعتها الحرب؛ ليتكرس اسم اليمن كما يعرّفه الفن، ما يؤكد خصوصية الفن كمحتوى ثقافي يُجدد جمال هُويتهم في ذاكرة الراهن المتشظي. لقد عكست الأغنية على مدى تاريخها أحلام وتطلعات اليمنيين في مراحل مختلفة