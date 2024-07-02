مؤسسة توكل كرمان تقيم فعالية لتدشين برنامج جسور بحضور 20 مؤسسة طلابية يمنية في تركيا

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقامت مؤسسة توكل كرمان في مدينة إسطنبول فعالية لتدشين برنامج "جسور" لدعم مشاريع اتحادات وأندية الطلاب اليمنيين في تركيا.

وجرى خلال فعالية التدشين التي حضرها في مقر المؤسسة وعبر الزووم 20 مؤسسة طلابية يمينة في تركيا، استعراض آلية عمل برنامج "جسور" وأهدافه، والآلية المعتمدة للتقديم على المشاريع التي سيدعمها.

ويهدف برنامج "جسور" إلى تعزيز مشاركة الشباب اليمني في عملية التنمية، وتعزيز النشاطات الثقافية والتعليمية بين الطلاب اليمنيين وتعزيز التواصل والتفاعل بينهم، وذلك من خلال تمويل وتنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات التي تعكس رؤية المؤسسة وتدعم مجالات عملها.

كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في دعم وتعزيز أنشطة الطلاب اليمنيين الدراسين في تركيا، وتعزيز الحراك الثقافي والمعرفي في أوساط شريحة الطلاب، وبناء شبكة تفاعلية من الطلاب يشاركون قيم المؤسسة وأهدافها.

وسيستهدف البرنامج؛ الاتحاد العام للطلاب اليمنيين بتركيا، الاتحادات الفرعية للطلاب اليمنيين في المدن التركية التي تبلغ أكثر من 30 اتحادًا، أندية الثقافة والفكر والقراءة للطلاب اليمنيين، والملتقيات الطلابية لليمنيين في تركيا.

جدير بالذكر أن مؤسسة توكل كرمان مؤسسة وقفية تسعى لأن تكون نموذجًا عالميًا رائدًا في العمل المدني وبناء السلام من خلال تنمية المجتمعات المحلية، والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء لأخذ دورهن الريادي في مجتمعاتهن مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكل مجتمع.

وتعتبر مؤسسة توكل كرمان الديمقراطية والحوكمة ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان عوامل أساسية لإحداث تغيير ملموس في حياة الناس وطريقة تفكيرهم.