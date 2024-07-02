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قانون في السويد يمنح الأجداد إجازة لرعاية الأحفاد

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أقرت السويد، ، قانوناً لمنح الأجداد إجازة مدفوعة الأجر لرعاية أحفادهم تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل.

وينص القانون على السماح للوالدين بتحويل جزء من بدل الإجازة إلى أجداد الطفل، ويمكن للزوجين تحويل 45 يوماً، كحد أقصى، للآخرين، فيما يمكن للوالد الوحيد (أحد الزوجين) تحويل 90 يوماً، وفقاً لوكالة التأمين الاجتماعي الحكومية.

ووافق البرلمان السويدي، الذي يتألف من 349 مقعداً، على مشروع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن قدمت الحكومة اقتراحاً بشأن تحويل بدل الوالدين.

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