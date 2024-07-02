اشتباكات عنيفة شمال تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة

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افشلت قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز محاولة تسلل جديدة لمليشيات الحوثي بجبهة الأربعين شمالي المدينة.
وقال موقع الجيش “سبتمبر نت”، إن قوات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مساء امس الاثنين مع عناصر المليشيات الحوثية استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وتمكنت القوات من افشال محاولة التسلل وكبدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد، وفق الموقع.
وخلال الايام الماضية افشلت القوات الحكومية عدة محاولة تسلل حوثية الى مواقع الجيش في جبهات تعز.