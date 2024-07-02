أميركا تتراجع عن مواجهة الحوثيين

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قالت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تراجعت عن خططها في مواجهة الحوثيين، أو إضعاف قدراتهم العسكرية.
ونقل تلفزيون "العربية"، عن مصادر في البنتاغون، أن واشنطن قررت الاكتفاء بحماية الملاحة البحرية، حيث تعلن القيادة المركزية الأمريكية بشكل شبه يومي عن صد الهجمات الصاروخية للحوثيين.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة تخطط لحماية الملاحة دون حاملة الطائرات "إيزنهاور"، والاعتماد على القوات الشريكة العاملة في منطقة القيادة المركزية الأمريكية.
ومنذ نهاية العام الماضي يستهدف الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومؤخرا وسعوا عملياتهم إلى المحيط الهندي.
ورداً على ذلك، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير حملة ضربات جوية ضد الحوثيين.
ومنذ نوفمبر، سجلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكثر من 190 هجوما على السفن التجارية أو العسكرية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية.