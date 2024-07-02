ما مصير مئات الحجاج اليمنيين العالقين في جدة السعودية وكيف سيعودون؟ الأوقاف تجيب

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعادت وزارة الأوقاف والإرشاد جميع الحجاج اليمنيين العالقين في مطار جدة إلى مكة المكرمة، مع توفير خدمات الإعاشة طوال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة، ومتابعة أوضاعهم، والعمل على ترتيب سفر الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن براً إلى محافظاتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة (سبأ)، أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تكفل قطاع الحج والعمرة بالوزارة بتقديم كافة خدمات النقل والسكن والإعاشة على نفقة الوزارة للحجاج العالقين، وإعادة ترتيب أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة أنها قامت بنقل الراغبين من الحجاج العالقين إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الخطوط الجوية اليمنية، رغم تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية ورفضها الإفراج عن الطائرات المختطفة.

ونددت الوزارة باستغلال مليشيات الحوثي للحجاج كورقة ابتزاز، متجاهلة معاناة العشرات من النساء والعجزة وكبار السن والمرضى، دون مراعاة لأدنى قيم الإنسانية أو أخلاق الإسلام أو مروءة العرب.

وتأتي معالجات الوزارة لأوضاع الحجاج اليمنيين العالقين في جدة، إثر قيام مليشيا الحوثي باحتجاز 3 طائرات لليمنية، وصلت مطار صنعاء قادمة من جدة وعلى متنها الحجاج، ما أدى لحرمان أكثر من 1300 حاج وحاجة من العودة على متن تلك الطائرات عبر رحلاتها المجدولة إلى صنعاء.