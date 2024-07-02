السعودية تحدد كم إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة خلال الربع الأول من 2024

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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حققت المملكة العربية السعودية، نمواً في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م بنسبة 22.9 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 2023م.

وذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي نشرتها وكالة الانباء السعودية (واس)، بان إجمالي إنفاق الزوار تجاوز مبلغ 45 مليار ريال، فيما حققت فائضًا في بند السفر يقدر بمبلغ 24 مليار ريال وبنسبة نمو للفائض تتجاوز 46 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م .

واوضحت البيانات، ان إنفاق المسافرين من المملكة إلى الخارج تقدر بنحو 21 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للبيانات، فان الارتفاع في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ياتي ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث حققت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الأمم المتحدة للسياحة في معدل نمو عدد السيّاح الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية بين أفضل الوجهات السياحية الكبرى عالميًا في العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.