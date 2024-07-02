السعودية تعلن عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة قد تقلب متوازين العالم

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أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس، عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة، وقال إن شركة «أرامكو» اكتشفت حقل «اللدام» للنفط غير التقليدي في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق النفط العربي الخفيف جداً بمعدل 5100 برميل في اليوم، مصحوباً بنحو 4.9 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
وأضاف أنه تم اكتشاف حقل للنفط غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق النفط العربي الخفيف جداً بمعدل 4557 برميلاً في اليوم، مصحوباً بنحو 3.79 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم،
واكتُشِف أيضاً مكمن في أحد حقول المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق النفط العربي الخفيف بمعدل 1780 برميلاً في اليوم، مصحوباً بنحو 0.7 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، اكتشف حقل في الربع الخالي بتدفق معدله 7.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 40 برميلاً يومياً من المكثفات، كما اكتُشِف مكمن في الربع الخالي بمعدل تدفق 4.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم