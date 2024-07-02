المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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بدأت تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد أن شهد دور المجموعات العديد من المفاجآت والمباريات القوية.

وبحسب نظام البطولة، ليس هناك ثمن نهائي في البطولة القارية بل تتأهل 8 فرق مباشرة (المتصدر والوصيف من المجموعات الأربع) إلى ربع النهائي ثم تتأهل المنتخبات الـ4 الفائزة إلى المربع الذهبي، ومن بعدها يلعب المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، والفائزان يتنافسان على اللقب في النهائي.

وبات المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب أول المتأهلين إلى دور الـ 8 بعد فوزه بأول مباراتين له أمام كندا وتشيلي.

تأهلت المنتخبات الآتية بصورة رسمية إلى دور الـ 8 (ربع النهائي): عن المجموعة الأولى:

الأرجنتين حاملة اللقب وكندا وصيفة المجموعة.

عن المجموعة الثانية: فنزويلا المتصدرة والإكوادور الوصيفة.

عن المجموعة الثالثة: لم تحسم هوية المتأهلين.

عن المجموعة الرابعة: كولومبيا المتصدرة، المتأهل الثاني لم يحسم بعد.

ينطلق دور ربع النهائي من كوبا أمريكا 2024 يوم الجمعة 5 يوليو بمواجهة بين الأرجنتين ضد الإكوادور وصيف المجموعة الثانية.

أما آخر مباراة في ربع النهائي فسوف تكون يوم الأحد 7 يوليو بين متصدر المجموعة الرابعة ضد وصيف المجموعة الثالثة