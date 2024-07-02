روسيا تعلن السيطرة على مناطق جديدة شرق أوكرانيا بعد معارك طاحنة ..تفاصيل

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 143

أعلنت روسيا، امس الاثنين، سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا، بعد دخول ثلاث قرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتواصل تقدمها البطيء الذي بدأته قبل أشهر في مواجهة جيش يفتقر إلى العديد والعتاد. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها سيطرت على قرية نوفوبوكروفسكي في منطقة دونيتسك (شرق) وقرية سيبوفا نوفوسيليفكا في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الوزارة، على «تلغرام»، «حررت وحدات تجمّع الجنود في الوسط بلدة نوفوبوكروفسكي (...) وحررت وحدات من مجموعة القوات في الغرب بلدة سيبوفا نوفوسيليفكا».

وتقع القريتان في قطاعين مختلفين من الجبهة، ما يشير إلى مدى الجهود الروسية للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا حيث تتركز المعارك.

ويومي السبت والأحد، أعلن الجيش الروسي السيطرة على ثلاث قرى، بينها بلدة شومي الواقعة بالقرب من مدينة تورتسك التي تشكّل سدّا أساسيا على هذا الخطّ من الجبهة.

في الأشهر الأخيرة حقّق الجيش الروسي مكاسب ميدانية على الجبهتَين الشرقية والجنوبية مستغلا نقص الذخيرة الذي عانت منه القوات الأوكرانية طوال أشهر، لكن بالرغم من ذلك لم يحقق الجيش الروسي أي اختراق فعلي