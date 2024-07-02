إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 بدءًا من اليوم..و الجوازات تحسم الجدل نهائيًا

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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ازداد الحديث عبر صفحات السوشيال ميديا حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024، الأمر الذي أحدث حالة من البلبلة والإثارة بين المواطنين داخل المملكة، ذلك سعت المديرية العامة للجوازات إلى توضيح الحقيقة وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين والمقيمين.

إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا العديد من الأقاويل حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024 بدءًا من اليوم الموافق 1 يوليو 2024، حيث تسببت هذه الأنباء في إثارة حفيظة الكثير من المواطنين المملكة العربية السعودية.

إلا أن على الفور، نفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ما يتداول حول إلغاء الرسوم للمرافقين لهذا العام.

وأكد على أنها لم تعلن هذا رسميًا وأن ما يثار عار تمامًا من الصحة، وكما ناشدت المواطنين بعد الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

إلغاء رسوم المرافقين ما هي الفئات المعفاة من رسوم المرافقين؟

حددت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وذلك على الرغم من عدم إلغاء رسوم المرافقين بشكل كامل، إلا أن المديرية حددت فئات معفاة من ذلك وهم:

– زوجة مواطن سعودي من ذوي الإعاقة

– الطلاب العسكريون القادمين إلى السعودية من أجل إجراء تدريبات عسكرية – الطلاب الحاصلين على منحة دراسية للدراسة في السعودية

– الممثلين الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون في الوزارات سابقاً. – الذين يكون عمرهم اقل من 18 عاما من الذكور.

– فات التجار الذين يملكون مشروعات صغيرة. – الموظفين كبار السن والمتقاعدين عن العمل.

– إذا كانت المرأة متزوجة من شخص غير سعودي الجنسية يتم إعفاء أبنائها من الرسوم.

قيمة الرسوم المفروضة على الفئات المشمولة تختلف قيمة الرسوم المفروضة على الفئات الغير معفاة وفقًا للوائح والقرارات الرسمية، وأن الرسوم جزء من التكاليف الإضافية التي يتوجب على المقيمين دفعها لضمان إقامة مرافقينهم في المملكة.

كم رسوم تجديد إقامة المرافقين؟

أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال الأكثر تداولاً عبر صفحات السوشيال ميديا بشأن كم رسوم تجديد إقامة المرافقين؟، عزيزي القارئ إليكم التالي:

رسوم تجديد الإقامة الأقل من 20 تكون 500 ريال. رسوم تجديد إقامة عامل الخدمة المنزلية 600 ريال لكل عام رسوم تجديد إقامة العامل داخل القطاع الخاص 600 ريال لكل عام