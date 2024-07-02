تفاصيل اليوم الدامي على الحوثيين جنوبي مأرب - قوات العمالقة تلّقن اذناب طهران درساً قاسياً

الثلاثاء 02 يوليو-تموز 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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تصدت قوات العمالقة الاثنين 1 يوليو/تموز 2024 لهجوم فاشل شنته مليشيات الحوثي الارهابية على مواقع في منطقة الجفرة، بمديرية العبدية (جنوبي محافظة مأرب).

وافادت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“ بأن الهجوم الحوثي قابله رد عسكري حازم من قبل قوات العمالقة نتج عنه مصرع العشرات من عناصر المليشيات وفرار من تبقي دون ان تحقق المليشيات اي تقدم.

المصادر قالت بان " الهجوم الحوثي الفاشل الذي رافقه استخدام مختلف أنواع الاسلحة كان يهدف الى تمكين المليشيات من السيطرة على جبل العرش في منطقة الجفرة بمديرية العبدية، جنوبي محافظة مأرب".