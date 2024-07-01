شاهد أسير محرر اعتقله الاحتلال ظناً أنه السنوار.. يتحدث عما جرى معه

الإثنين 01 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت مصادر اليوم الاثنين بأن جيش العدو الإسرائيلي أفرج عن 50 أسيرًا فلسطينيًا من منطقة شرق القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأظهرت مقاطع الفيديو عددًا من الأسرى في حالة صحية وجسدية متدهورة بعد الإفراج عنهم صباح اليوم، عقب أشهر من الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “قضية المعتقلين لدى الاحتلال تجسد أوجه الإجرام الذي يمارسه الاحتلال”، مشيرًا إلى أن “إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، كان محاولة من الاحتلال لتحسين صورته على الصعيد الدولي، رغم أنه لا يستطيع تبرير ادعاءاته ضد النظام الصحي في قطاع غزة”.

وأفرج جيش الاحتلال اليوم الاثنين عن الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، الذي كان معتقلًا منذ نوفمبر الماضي.

وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، وصف الدكتور أبو سلمية أوضاع السجون بأنها مأساوية وصعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الأسرى، سواء كانوا قدامى أو جددًا، يعانون من أسوأ الظروف منذ نكبة 1948 وحتى الآن.

وذكر أنهم يواجهون نقصًا في الطعام والمياه ويتعرضون للإهانة الجسدية، داعيًا “المقاومة” والشعوب العربية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم حرية الأسرى.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظات مؤثرة لأحد الأسرى وهو يحتضن أطفاله بعد الإفراج عنه.

كما كشف أحد الأسرى من قطاع غزة عن تفاصيل التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال أشهر اعتقاله على يد القوات الإسرائيلية، حيث قال إنهم “اعتقلوه ظناً منهم أنه يحيى السنوار”.