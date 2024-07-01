صنعاء.. طبيب يمني يفارق الحياة بعد ايام على خروجه من سجون الحوثي

الإثنين 01 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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توفي طبيب يمني في العاصمة المحتلة صنعاء بعد ايام على خروجه من سجون الحوثي.



وذكرت مصادر طبية لـ "مأرب برس" بان الطبيب منيف الكوشاب فارق الحياة في منزلة بالعاصمة صنعاء بعد ان امضى عدة أسابيع في احد سجون مليشيات الحوثي.



ورجحت المصادر بأن وفاة الطبيب الكوشاب الذي يعمل في مركز البحث والتطوير في شركتي "العالمية" و الدوائية لصناعة الأدوية ناتجة عن تعذيبه بطريقة وحشية من قبل مليشيات الحوثي داخل السجن الذي ظل يقبع داخله لعدة أسابيع.

يذكر بأن المليشيات الحوثية الارهابية كانت قد اعتقلت الطبيب منيف الكوشاب خلال الاسابيع القليلة الماضية رفقة العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية.