مطار إسطنبول يحطم رقما عالميا قياسيا بعدد المسافرين اليومي

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أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الاثنين، تحطيم مطار إسطنبول رقما قياسيا بعدد المسافرين اليومي بواقع 268 ألفا و275 مسافرا أمس الأحد.
ولفت أورال أوغلو في بيان، إلى أن هذا الرقم أعلى عدد مسافرين مسجل في مطار إسطنبول منذ افتتاحه (عام 2018).
وفي التفاصيل، أوضح الوزير أورال أوغلو أن عدد الركاب بلغ 205 آلاف و721 على الخطوط الدولية و 62 ألفا و554 على الخطوط الداخلية أمس الأحد.
وذكر أورال أوغلو أن الرقم القياسي السابق تم تسجيله في 2 يوليو 2023 بـ 265 ألفا و961 مسافرا.
ولفت إلى أن مطار إسطنبول يُظهر مدى أهميته كماركة على مستوى العالم عبر تحطيم أرقام قياسية جديدة يوما بعد يوم، وأعرب عن افتخاره بالنجاح المستمر للمطار