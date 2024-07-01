الماجستير بامتياز للصحفية الباحثة سارة الصعفاني

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منحت كلية الإعلام بجامعة صنعاء، اليوم الاثنين درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات للباحثة سارة عبدالله عبدالله الصعفاني والمعيدة بقسم الصحافة والنشر الالكتروني و الموسومة بـ : " إدراك الصحفيين اليمنيين لمخاطر التغطية الصحفية وعلاقته بتبنيهم لإجراءت السلامة المهنية ".
وقد أشادت لجنة الحكم والمناقشة بمستوى الباحثة وبأهمية الرسالة والمشكّلة من:
أستاذ دكتور علي حسين العمار المشرف على الرسالة جامعة صنعاء عضواً والأستاذ الدكتور حسن عبدالله دجره مناقشًا خارجيًا من جامعة الحديدة رئيسًا
والدكتورة صباح الخيشني ممتحنًا داخليًا جامعة صنعاء عضوا.
وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بموضوع الرسالة وأهميته بالنسبة لإجراءات السلامة المهنية والوقاية من المخاطر التي يتعرض لها الصحفيين أثناء ممارساتهم المهنية.
وتعد الرسالة من الرسائل العلمية القليلة عربياً وعالمياً.
حضر المناقشة كلاً من:
الأستاذ الدكتور عمر أحمد داعر، عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء
الدكتور حسين جغمان، نائب العميد للدراسات العليا والشؤون الأكاديمية والدكتور مهدي حيدر نائب العميد لشؤون الجودة والأستاذ الدكتور محمد الفقيه رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون والأستاذ الدكتور عبدالرحيم الشاوري رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان
كما حضر المناقشة عدد كبير من الباحثين والمهتمين وأسرة الباحثة.