مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقبائل آل غانم بمنطقة الجفرة الخاضعة لسيطرة المليشيا جنوب مأرب

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أفادت مصادر قبلية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م، باندلاع اشتباكات وصفتها بـ“العنيفة”، مسلحي جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، وقبائل “آل غانم”، في منطقة “الجفرة” الخاضعة لسيطرة الحوثيين جنوب المحافظة.
وقالت المصادر لـ“مارب برس”، إن الاشتباكات، اندلعت فجر اليوم الإثنين، عقب حملة مداهمات شنها مسلحو الحوثي، لمنازل مواطني “آل غانم”، بحجة البحث عن “خليفة علي صالح حدج” الذي تقول الجماعة إنه المسؤول عن مقتل مسؤول الإمداد التابع لها في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أنه وعقب مقتل مسؤول الإمداد التابع للحوثيين، سيرت الجماعة حملة كبيرة إلى قبيلة “آل غانم” بمنطقة “الجفرة”، الواقعة بين مديريتي “حريب والعبدية” وشنت الحملة الحوثية حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين.
وذكرت أن اشتباكات “عنيفة” دارت بين قبائل “آل غانم” والحملة الحوثية التي هاجمت منازلهم، بمختلف أنواع الأسلحة،.
ولا تزال مستمرة على أشدها .