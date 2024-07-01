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فارق الصرف بين عدن وصنعاء مع استمرار انهيار العملة

الإثنين 01 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 01/07/2024

اسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1828

بيع الدولار                  1835

شراء السعودي             480

بيع السعودي                483

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                 537

شراء السعودي           140.10

بيع السعودي               140.40

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