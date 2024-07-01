فارق الصرف بين عدن وصنعاء مع استمرار انهيار العملة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين بتاريخ 01/07/2024
اسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1828
بيع الدولار 1835
شراء السعودي 480
بيع السعودي 483
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 140.10
بيع السعودي 140.40