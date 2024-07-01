أمريكا تبحث مع الصين أزمة اليمن

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عقد السفيران الصيني والأمريكي لدى اليمن، أمس الأحد اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، ناقش الأزمة اليمنية، بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الشرعية والانقلاب الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.
وجمع اللقاء الذي انعقد في مقر السفارة الصينية في الرياض، السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.
ويأتي اللقاء بالتزامن مع انعقاد مفاوضات يمنية في العاصمة العمانية مسقط لبحث الإفراج عن آلاف المعتقلين والأسرى لدى الأطراف اليمنية.
وأمس الأحد انطلقت في العاصمة العمانية "مسقط"، مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، تحت إشراف الأمم المتحدة.