نغم يمني في باريس يفوز بالجائزة الأولى عن السهرة الفنية في المهرجان ‎العـربي

الإثنين 01 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 210

فازت اليمن بالجائزة الأولى عن السهرة الفنية "نغم يمني في باريس"، ضمن فئة المنوعات والسهرات الفنية في المهرجان ‎العـربي لـلإذاعـة والتلفزيون بالدورة الرابعة والعشرون والذي اقيم تحت شعار (نصرة فلسطين) في تونس خلال الفترة من ٢٦ وحتي ٢٩ يونيو الجاري، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.

وفي حفل الختام، تم اعلان الفائزين بالمسابقات الإذاعة والتلفزيونية التي تشارك فيها الهيئات الأعضاء بالاتحاد بالإضافة الى الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية بالإضافة إلى الفضائيات الدولية الناطقة باللغة العربية.

وتوجت اليمن بالجائزة الأولى عن العمل الفني والتراثي والثقافي "نغم يمني في باريس" والذي أقيم في مسرح موغادور- باريس- في 2 أكتوبر الماضي، بقيادة المايسترو محمد القحوم ومشاركة نخبة من الفنانين اليمنيين من مختلف محافظات الجمهورية ورعاية وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومؤسسة حضرموت للثقافة والسفارة اليمنية في باريس.

‏ويعد العمل الفني ملحمة ثقافية وتراثية كبيرة أسهمت بالتعريف باليمن وتسليط الضوء على ثراء التراث اليمني وتنوعه.