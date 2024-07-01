قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل نغم يمني في باريس يفوز بالجائزة الأولى عن السهرة الفنية في المهرجان العـربي مواجهات طاحنة وشرسة في الفاشر وأنباء متضاربة بشأن السيطرة على سنجة جيش الاحتلال يعترف لأول مرة عن 18 مصابا من الجنود بالجولان بسقوط مسيرة لحزب الله قد ينفجر الوضع داخليا في لٱ حظات… اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين من اليهود الحريديم الجيش الأميركي يعلن عن دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر بأرقام كبيرة وصادمة… أقصى اليمين يتصدر انتخابات فرنسا وبطريقة مفاجئة وماكرون يدعو لمواجهته أول دولة عربية تدخل موسوعة غينيس في الكشف عن 5 أورام سرطانية في الدقيقة الواحدة دولة الكويت تثلج صدور اليمنيين داخليا وخارجيا واشادة رئاسية بموقفها النبيل الداعم لليمن اللواء سلطان العرادة يضع الأحزاب السياسية أمام التزامات المرحلة ويدعو الى حشد كافة الجهود لدعم المعركة الوطنية ط مع مليشيا الحوثي
فازت اليمن بالجائزة الأولى عن السهرة الفنية "نغم يمني في باريس"، ضمن فئة المنوعات والسهرات الفنية في المهرجان العـربي لـلإذاعـة والتلفزيون بالدورة الرابعة والعشرون والذي اقيم تحت شعار (نصرة فلسطين) في تونس خلال الفترة من ٢٦ وحتي ٢٩ يونيو الجاري، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
وفي حفل الختام، تم اعلان الفائزين بالمسابقات الإذاعة والتلفزيونية التي تشارك فيها الهيئات الأعضاء بالاتحاد بالإضافة الى الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية بالإضافة إلى الفضائيات الدولية الناطقة باللغة العربية.
وتوجت اليمن بالجائزة الأولى عن العمل الفني والتراثي والثقافي "نغم يمني في باريس" والذي أقيم في مسرح موغادور- باريس- في 2 أكتوبر الماضي، بقيادة المايسترو محمد القحوم ومشاركة نخبة من الفنانين اليمنيين من مختلف محافظات الجمهورية ورعاية وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومؤسسة حضرموت للثقافة والسفارة اليمنية في باريس.
ويعد العمل الفني ملحمة ثقافية وتراثية كبيرة أسهمت بالتعريف باليمن وتسليط الضوء على ثراء التراث اليمني وتنوعه.