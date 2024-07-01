جيش الاحتلال يعترف لأول مرة عن 18 مصابا من الجنود بالجولان بسقوط مسيرة لحزب الله

الإثنين 01 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أصيب 18 جنديا إسرائيليا بجروح، جراء انفجار طائرة مسيّرة "أُطلقت من جنوب لبنان"، وسقطت في شمال هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة إكس: "18 جنديا أُصيبوا، أحدهم جروحه خطيرة، والبقية جروحهم طفيفة، بسبب انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله أُطلقت من جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت القناة "13" العبرية (خاصة) بإصابة 9 أشخاص، بينهم اثنان بجروح خطيرة؛ جراء انفجار طائرة مسيّرة في شمال الجولان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنتي عين كانيا وماروم جولان في شمال الجولان.

والأحد، أعلن "حزب الله"، عبر سلسلة بيانات، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية؛ "ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

كما أعلن استشهاد 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي؛ ما رفع حصيلة قتلاه إلى 356 منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، فضلا عن احتلالها هضبة الجولان السورية منذ 1967.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان