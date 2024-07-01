أول دولة عربية تدخل موسوعة غينيس في الكشف عن 5 أورام سرطانية في الدقيقة الواحدة

الإثنين 01 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سجلت مصر رقما قياسيا جديدا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تم عمل مسح للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة.

وكانت وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي في مصر، أطلقت أمس الأحد، فعاليات حملة "من بدري أمان"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

وعلى هامش الحملة تم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس للأرقام القياسية. شهادات كسر 5 أرقام قياسية وقال الوليد عثمان، محكم موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة عن 5 أمراض سرطانية.

وتسلمت وزارة الصحة من محكم موسوعة غينيس شهادات كسر 5 أرقام قياسية في الكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية ومنها سرطان الرئة والقولون والثدي والكبد والبروستاتا، مما يجعل وزارة الصحة المصرية أكبر مؤسسة عالمية تسجل أرقاما قياسية في علاج الأمراض السرطانية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تواجد الحملة المكثف "من بدري أمان" للسيدات بداية من سن 18 عاما، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 6000 رائدة اجتماعية من أصل 15 ألف رائدة اجتماعية من أحل التنمية المستدامة وتيسير وصول أفضل الخدمات للمواطنين وتوعيتهم عبر الإقبال على الحملات الطبية والاجتماعية والاطمئنان على صحتهم